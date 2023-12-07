بيروت - خلدون قواص



دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب المسؤولين في لبنان الى تحمل المسؤولية والإسراع في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية وسد كل الفراغات وتأليف حكومة، وأشار الى أن انعقاد القمة الروحية الإسلامية المسيحية، هو رهن إتمام المشاورات مع سائر المرجعيات الدينية.



وقال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، ان المجتمع اللبناني بحاجة إلى توافق فكيف والإسرائيليون يهددون الآن بقصف لبنان والاعتداءات الإسرائيلية على الحدود يوميا وتعرض اللبنانيين إلى القصف والقتل في قراهم؟ وهناك نزوح من بعض هذه القرى وهم بحاجة لخطوات من قبل الدولة وهناك موضوع انتخاب رئيس للجمهورية وسد الفراغات وموضوع قيادة الجيش كل هذا ينبغي أن يدفع المسؤولين إلى القيام بمسؤولياتهم تجاه هذه القضايا.



وأضاف: لست خائفا على المؤسسة العسكرية ولكن ما يجري غير صحيح على الإطلاق وينبغي أن يكون هناك تحمل للمسؤولية وعدم الانتظار إلى آخر لحظة فلعبة حافة الهاوية في هذه المواضيع خطيرة جدا.



وعن المبادرات الدولية قال: لا أظنها قائمة فالآن الموضوع موضوع فلسطين، ولبنان مطلوب منه دوليا شيء واحد وقف المقاومة ووقف مساندة غزة وألا يدافع لبنان عن نفسه وقراه وسيادته.