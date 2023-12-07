دعا المشاركون في المؤتمر الـ 45 للمنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) الى ضرورة توسيع مشاركة المرأة في مراكز صناعة القرار الاقتصادي لزيادة الانتاج القومي و«سد الفجوة الجندرية في مجال الأعمال والاقتصاد».



وقالت رئيسة المنظمة ابتسام القعود لـ «كونا» في بيان صحافي إن المؤتمر الذي اختتم أمس أوصى بزيادة حصول المرأة على الفرص المهنية واستحداث دخولها إلى قطاع الأعمال بما يخلق التوازن الاجتماعي.



وأوضحت القعود أن المؤتمر أوصى كذلك بضرورة تشجيع المرأة على الدخول في القطاع الخاص لاسيما في مجال الأعمال الحرة وتمكينها ذاتيا من العمل على إزالة المخاوف وقبول المخاطرة في الدخول في مجال الأعمال الحرة.



وأضافت أن من التوصيات كذلك تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في إيصال المرأة للعمل في كافة المجالات الاقتصادية وتخصيص منصات رقمية تقدم الدعم من حيث التدريب والاستشارة للإسهام في إكسابها المهارات اللازمة للدخول إلى عالم الأعمال.



وعلى صعيد محور التمكين القانوني أشارت إلى أن المؤتمر أوصى بمراجعة قوانين التوظيف وتوفير رقابة للجهات المعنية في تطبيق القوانين وتعزيز مشاركة المرأة في جميع المناصب القيادية والعمل على تعزيز إطار تشريعي يحفظ تكافؤ الفرص وتكثيف الدورات التدريبية.



ولفتت إلى أن المؤتمر أوصى بتفعيل تشريعات خاصة لحماية المرأة من العنف الأسري وزيادة الوعي السياسي والقانوني وإنشاء منصة رقمية تتضمن موسوعة شاملة حول وضع المرأة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال والتوسع في برامج التوعية المجتمعية حول قضايا المرأة.



وفي محور التمكين الاجتماعي ذكرت القعود أن المؤتمر أوصى بتقديم برامج الدعم والتأهيل لحل المشكلات التي تواجه صحة المرأة وتوفير خدمات الإرشاد المهني وإعادة النظر في برامج التأهيل وتقديم برامج التدخل السيكولوجي.



أما في محور الشباب والتمكين فقد بينت أن التوصيات دعت لإيجاد منافسات وطنية بتنمية الكفاءات الشبابية وخلق قنوات تواصل بين الشباب والقيادات ومراعاة احتياجات الشباب النفسية والاجتماعية إلى جانب وضع خارطة لتحديد احتياجات المرأة وإعداد استراتيجية وطنية للمرأة الخليجية والعربية يتم تضمينها في البرامج الحكومية والأهلية لتنفيذها.



وقالت إن المؤتمر أوصى أيضا بإجراء دراسة شاملة حول معوقات تمكين المرأة سياسيا في دول مجلس التعاون والتوسع في برامج التأهيل وتعديل القوانين الداخلية في تشريعات المجالس الإدارية وإطلاق مبادرات مجتمعية لتغيير الصور النمطية والثقافات الموروثة حول المرأة.



وفيما يخص محور التمكين الإعلامي بينت أن المؤتمر أوصى بتوفير فرص العمل للمرأة في الاعلام بطرق عادلة ومتساوية مع الرجل وزيادة البرامج الإعلامية التي تعزز الوعي المجتمعي في قضايا المرأة وتشديد الرقابة لضمان عدم الإساءة ضدها.