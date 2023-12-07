عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة السادسة من (N4) للقسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 261 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 1 نوفمبر 2003، وذلك وفقا للمواعيد التالية:



توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 7 و10 ديسمبر 2023 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 وإجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 13 ديسمبر 2023.



واضافت «السكنية» ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت المؤسسة الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإنها ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 11 الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وفيما يلي أسماء المواطنين:



حمد سراج محمد العجمى



عبدالله مطر عبدالله العميري



مبارك ضيرمان براك العجمي



سالم سيار محسن العنزى



سالم مبارك سعدون العدواني



نصار خميس محمد نصار العجمى



أحمد مصطفي عبد علي الجدي



أحمد بطاح سالم العازمي



ناصر محمد سالم ساير العازمي



زامل عبدالله راشد الفجى



أحمد مطر مزيد محسن



محمد فهد محمد الرميض



محمد عبدالله محمد جلال السهلي



فهد سلمان زيد العازمي



عايض عبدالله نصيب السهلي



عبدالله خلف مطلق العازمي



ابراهيم راشد مبارك العازمي



أحمد باتع شمروخ العتيبي



مشعل سيف محمد الحصم



صالح رفاعى مطلق الصواغ



حمد علي مانع علي



حسن شينان سعد الدوسري



عادل عمعوم ارغيم العازمي



ماجد مبارك حفيظ الهاجري



أحمد محمد شافى الصانع



محمد فهيد فالح مجلاد



شمروخ عبدالله بداح الهاجري



عبدالرحمن حمود صالح العازمي



غانم ابطيحان سالم الدويهيس



سالم مبارك عايد الشدقم



فايز هويدي فراج العازمي



محمد سكتان ماضي العازمي



أحمد سعود كليب العازمي



نواف لافى سعد حجر



مرضي فهيد فالح مجلاد العازمي



حمود عواد علي سيف



أحمد محمد حمود القشام العازمي



يوسف جفران عواد العازمي



مساعد عيسى أحمد المخيزيم



متعب فلاح عويضه المطيري



جاسم محمد عبدالله العازمي



عبدالله مبارك عيد القحطاني



عبدالله خلف مطلق حمود العتيبي



خالد بداح حمد العازمي



عبدالعزيز مبارك عبدالهادي فهد العجمي



أحمد عبيد مجبل الصويلح



ماجد راشد عايض العازمي



أحمد سعد سعد فهيد



منصور فالح خشمان المطيري



مبارك حمد مبارك ملحم العازمي



أحمد هادي فالح العازمي



نايف عبود مسلم جازع العازمي



عادل سعد زنيفر العازمي



عبدالله راشد فالح العازمي



فلاح مبارك فلاح العازمي



يوسف فلاح عايض الغريب



طلال على حسين سوارج الرشيدي



حسين عبدالكريم غلوم جمال



حميدي مهدى فالح الرشيدي



خالد نامي سعود الضليعي



طلال سلمان فنيطل العازمي



أحمد محمد علي الرشيدي



مشعل يوسف عبيد العنزي



يوسف ابراهيم عبدالله الحداد



فهد عطيه سفر البراك



محمد سعد مفلح المطيري



عادل عيد رجاء العازمى



هزاع هلال فراج السعيدي



سطام مشبب جلال السهلي



نواف الحميد معزي العازمي



مرزوق عايض رزيق العتيبي



سعد محمد سعد السبيعي



عبدالله محمد عوينان العازمي



فهد مطلق سعيد الهاجري



أحمد خالد عبدالله الجميعان



وليد مناور مسعود البطحانى



فواز محمد وثير العازمي



طلال طلق مناحى العازمي



سعود حجى عبدالهادى العازمي



عبدالعزيز راشد ارشيد العازمي



سعود سعد مطلق العازمي



فايز سعود عبدالله الميع العازمي



خالد سالم محمد الحضينه



يوسف سعود محمد كميخ



فالح جلعود ضمن القحطانى



عبدالعزيز عبدالله ليل العتيبي



خالد حسين علي الزويد



عبدالله عوض عماش العتيبي



مريم مال الله على أحمد



بدر ناصر رجعان الرشيدي



سعد خالد فهيد العازمي



باسل سعد حمود العازمي



انور هايف سعد عبدالله



راشد محمد سالم العازمي



فالح لافي فالح العازمي



هادى عبدالله مسرع العجمي



عبدالله سالم راشد الهاجري



سلمان عوض عماش العتيبي



أحمد هريسان مدغم العازمي



نايف مرزوق مساعد العازمي



عزيز حميد مطلق سعود العازمي



سعد لافي محمد العميري



فالح مبارك محمد العجمي



فهيد خلف سعد الجويسرى



فالح غانم مبارك السبيعي



محمد عنيزان ناصر العجمي



مشعل مشلح عبدى العازمي



مبارك نصار سعيد العازمي



عادل صالح سعود الشحومي العازمي



ناصر سعد دغيم العازمى



نواف أحمد جروان العازمي



مشعل عيد مجبل العازمي



علي محمد سعد العتيبي



سعد حمد جابر العجمى



فهد عويضه فهد فهد



عبدالهادى محمد عبدالله العنزى



راشد فالح عبدالهادي الهاجري



خالد هجاج راشد العازمي



عبدالله رفاعي سعد العازمي



فيصل على صالح المطيري



خالد عبدالله حسن علي



مشعل عبدالله فهيد الحريتي



حمدان مجبل فالح الداهوم



مشعل فالح مناور العازمي



حسين اسماعيل ابراهيم خورشيد



بدر أحمد حسين علي



غنيم سعد فجرى العازمى



محمد مزعل عوض مناور



سالم فدغوش ناصر الهاجري



فواز الحميدى معزى العازمي



جاسم محمد فاضل جاسم



ناصر سويد بن عبد المحسن العجمي



فهد مقبل رجا العازمى



خالد مصبح مبارك الوسمي



مشعل مرزوق عويتان العازمى



انور حمدان عشبان العازمي



جعيثن عبدالله مبارك العبيدان



وليد راشد محمد العازمي



جاسم محمد هادى العازمي



فيصل أحمد مفرح العازمي



خالد فالح مبارك الشمالي



عادل مطلق جريد شداد المطيري



عادل عبدالله ضويحى المطيري



يوسف مريط عواض العازمي



قبلان جمعان سالم الدوسري



ثامر علي عبدالله العيبان



سعود جزاء فلاح العازمي



نايف منصور قنور منصور



مشاري فهد ناصر العازمى



نواف ناصر سعد علاج



جاسم هلال غازي العنزي



طلال نجر ناصر المطيري



جمال متروك ساير العتيبي



عيسى بدر جاسم الوزان



معجب سعود عبدالله العازمي



فهد حمد عبدالله العزب



محمد على محمد الحبيب العازمي



مشعل مبارك مفرح العازمي



أحمد عبدالله حمد العازمى



خالد فالح مرضى العازمي



بندر بدر الحميدى العبدلى



عادل سعد خلف العامر



مرزوق اضبيان مرزوق العازمي



طلال محمد عيد العدواني



حمود فهيد صفران الرشيدى



مبارك ماطر حمود العازمى



فهد مالك حجي الحداد



خالد عبدالهادى سعد العميره



مشارى فهد نواف الفضلي



محمد ابريم جازي العازمي



عبدالله مبارك خالد العازمي



طلال طلق وضاح العازمي



محمد سعود مجبل عكشان



سعود على فهد عبدالله



ثامر سعد راشد العازمى



علي خميس عبدالله خضير



سامي خلف علي العازمي



مشعل عبدالهادي سعد العميره



عبدالله مبارك مبرج العازمى



مشعل بدر سيف العازمى



بدر الحميدي مناور الخالدي



أحمد محمد علوش العازمي



محمد فرج عيد السالم



متعب عوض دابس الرشيدي



مرزوق راشد عقيل خليفه العقيل



سعود علي مصلح العتيبي



حمد خلف غالب المطيري



فالح سالم محمد الهاجري



جمال صطام عبدالله العتيبي



سلمان شبيب مبارك العازمي



على جمال عيسى بلوشى



حامد حمود صالح سعد الفزير



مشعل عداس صقر العازمي



محمد حمود فالح مجلاد العازمي



فيصل عايض سعد العازمي



حسين فالح سعيد العازمي



فيصل فهد فهيد هادي



عبدالمجيد بصري محسن الصواغ



نايف رفاعي الدباغ العازمي



راشد فلاج عبدالله الهاجري



أحمد عبدالله مرزوق الغريب



سعود صالح قبلان الحيان



سعد صالح قبلان الحيان



نايف فهد ناصر العازمي



عمار سالم عبدالله الوزان



عبدالله عيسى عبدالله الصايغ



مشعل عطيه طه العنزى



عبدالعزيز خليفه جابر العازمي



عبدالعزيز سعود حميدى الوطرى



خميس محمد ناصر العجمي



عبدالرحمن مبارك محسن الدماج



سعود هجاج معيجل العازمي



طلال عيد علي العازمي



مهند نوار قطيم العتيبي



مشاري علي حسين سوارج الرشيدي



خالد محمد مبارك العازمي



عبدالله محمد حمد العجمى



سلطان مرزوق مبارك العازمي



فلاح سعد فلاح دحيان



فهيد عبدالله مبارك العازمي



سعود حيا عايش الرشيدي



سعد عبدالله حسن الكندري



علي عبدالمجيد سليمان سليمان



أحمد سعيدان مهدي العازمي



ضاري حسين علي الغريب



عبود معيض عيد عبود



حمود قبلان فهد العازمي



مبارك سعد محمد العازمي



بدر سعد جلعود العازمي



جمعان حماد عامر العازمي



محمد شبيب مبارك العازمي



مرعب فهيد امنوخ العازمي



محمد فهد محمد بحلق



حمد ارشيد فالح العازمي



فلاح سعد جليل الراجحي



حمد سالم طالب المري



يوسف محمد عيد مرشد



نايف مبارك سالم العازمي



مشعل فهيد فالح مجلاد



عبدالهادي حسين عايض العجمي



هادي عبدالمحسن مسفر العجمي



فواز سالم علي العازمي



نايف رفعان وحير العجمي



محمد فالح سالم الدواي العازمي



بزيع عمر ثقل العتيبي



عبدالله حمود مرزوق هداب



ماجد لافي مفلح السبيت العازمي



سليمان سبيل زايد العازمي



حمود سعد محمد العازمي



بدر سعد هادي العازمي



بدر محمد حمود سعد



على عيد محمد العازمي



بتال حمدي عيد المطيري



سالم سعود عبيد الكحلاوي العازمي



علي هجاج عجاج العازمي



انور مبارك مطلق الرشيدي



بدر مطلق حماد العازمي



ناصر مبرد سالم العازمي



سعد عبدالله حليس سلطان



فواز هادى محمد النمران



محمد سويد عبدالمحسن العجمي