المزيد: ضمان الحماية القانونية لأطراف تعاقد العمالة المنزلية الثلاثة



بشرى شعبان



شاركت الهيئة العامة للقوى العامة في الحوار الرابع غير الرسمي حول حقوق الإنسان بالاتحاد الاوروبي ببروكسل برئاسة وزارة الخارجية، وقد مثل الهيئة كل من أسيل المزيد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام، وعبدالوهاب السعيد باحث علوم سياسية في ادارة العلاقات الدولية.



وبينت المزيد، في المداخلة التي تمت خلال الحوار، دور الهيئة ممثلة بقطاع حماية القوى العاملة في مجال حماية حقوق العمالة في القطاع الأهلي وكفالة الحماية القانونية للعاملين في سوق العمل ومن خلال سن وتنفيذ القوانين الوطنية التي تعاقب مرتكبي الانتهاكات بحقوق العمالة.



وأوضحت المزيد اجراءات تسوية ما ينشأ من منازعات بين العمال وأصحاب العمل ومتابعة التفتيش الدوري على جميع المنشآت من خلال التفتيش الآلي، وايضا بيان دور إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في تطبيق القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق العمالة المنزلية، إضافة إلى ضمان الحماية القانونية لأطراف تعاقد العمالة المنزلية الثلاثة (العامل، صاحب العمل، مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية) وذلك طبقا للقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، كما تم عرض الانجازات التي تمت مؤخرا في مركز الايواء كالدخول الفوري للعمالة الراغبة بالدخول للمركز بصورة طوعية.



واشارت المزيد إلى أن الهيئة تعمل على تطوير إجراءاتها من خلال الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية وبمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج والمنظمات الدولية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان والعمل اللائق.