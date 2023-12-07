القاهرة - ناهد إمام



تنظم د.هدى يسي، رئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية وعضو مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان ورئيس لجنة المستثمرات وشؤون المرأة بالجمعية اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر مؤتمر «إنزل شارك.. عشانك يا بلدى» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، بحضور عدد كبير من القيادات ونواب مجلس الشعب وسيدات ورجال الأعمال وعضوات وأعضاء اتحاد المستثمرات العرب ومنصور خميس عضو الاتحاد، وذلك بمركز شباب سعود المطور بمحافظة الشرقية.



وصرحت د.هدى يسي، بأن المؤتمر يأتي قبل بدء فترة الصمت الانتخابي غدا الجمعة 8 ديسمبر، وفي إطار حملات الجمعية بأهمية توعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، من خلال النزول والتوجه إلى لجان التصويت المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وأشارت إلى أن المؤتمر الجماهيري يؤكد أهمية دعم وتأييد المرشح الرئاسي السيسي، من أجل مستقبل الدولة واستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية التنموية العملاقة، وتحقيق لمصر الغالية المزيد من الأمن والاستقرار والتقدم.