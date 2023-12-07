أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أن الوزارة ستدعم السلع الأساسية التي تهم المواطن والتي لا يستغنى عنها في كل بيت.



وقال العيبان، خلال مشاركته في الملتقى النيابي الوزاري الأول مع أهالي مدينة جابر الأحمد السكنية، إن وزارة التجارة لديها خطط لتطوير التموين منها تطوير الخدمات عن طريق الأونلاين وتوصيل التموين إلى المنازل.



وأضاف أنه من ضمن الخطط كذلك توفير 50 موقعا جديدا لمخازن التموين بمساحة 1000م2 لكل موقع منها في مدينة جابر الأحمد.



وأشار إلى وجود حرب على التموين من قبل بعض المتنفذين، مؤكدا أن الوزارة ستدعم «السلع الأساسية التي لا يستغني عنها أي بيت وليس الكماليات المضرة».



وبالنسبة لموضوع الرقابة التجارية، قال العيبان «نسعى بالتعاون مع النواب لتقديم قانون الأسعار الجديد لمجلس الأمة خلال أسبوع والذي سيحتوي على التشهير بمن يتلاعب بالأسعار» لافتا إلى أن القانون الحالي محدود الأدوات حيث يعود لسنة 1979.



وأكد أنه مع القانون الجديد ستتمكن الوزارة من ردع المتلاعبين بالأسعار، مشيرا الى أن الوزارة ستقدم القانون خلال أسبوع للجنة المختصة في مجلس الأمة، متمنيا من النواب التصويت عليه.