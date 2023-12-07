صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن الحالة الصحية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، مستقرة ولله الحمد والشكر. سائلين المولى تعالى أن ينعم على صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، بسرعة الشفاء وأن يلبس سموه، رعاه الله، ثوب الصحة والعافية.



من جهة اخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية فنلندا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.