تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، متمنيا سموه لصاحب السمو، رعاه الله، دوام الصحة وموفور العافية.



وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المشاعر الأخوية الصادقة، ومثمنا لسموه هذه البادرة الطيبة، متمنيا سموه لأخيه صاحب السمو موفور الصحة ودوام العافية ولشعب دولة قطر الشقيق كل رفعة وازدهار. من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وراجيا له دوام الصحة والعافية.