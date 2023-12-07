صدر في ملحق خاص بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار أصدره سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وجاء فيه: بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجرية الموافق 15/12/2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هجرية الموافق 4 من أبريل لسنة 1979 ميلادية في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:



مادة 1: وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.



مادة 2: على جميع أجهزة الدولة المعنية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.