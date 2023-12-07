بداح العنزي

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة العديد من قرارات الندب للوظائف الإشرافية، شملت التالي:



٭ ندب خالد سليمان العتيبي للقيام بأعباء وظيفية لمدير إدارة السلامة - فرع بلدية محافظة الاحمدي - قطاع فرع البلدية بمحافظتي حولي والأحمدي.



٭ ندب لطيفة علي الكندري للقيام بأعباء وظيفية مراقب المحاسبة العامة - إدارة الشؤون المالية - قطاع المالية والإدارية.



٭ ندب مها مهدى الحكاك للقيام بأعباء وظيفية مراقبة المتابعة والميزانية - إدارة الانشاءات - قطاع المشاريع.



٭ طارق جاسم المطيرى للقيام بأعباء وظيفية مراقب البحوث - إدارة التخطيط والبحوث - قطاع التطوير والمعلومات.



٭ ندب صلاح بخيت الرشيدي للقيام بأعباء وظيفية مدير إدارة السلامة - فرع بلدية محافظة مبارك الكبير - قطاع فرع البلدية بمحافظتي الفروانية.