بداح العنزي



أوصت لجنة العاصمة خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على إعادة تنظيم جزء من القطعة رقم 1 بمنطقة القبلة.



وقال العبدالحادر إن اللجنة حفظت الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تحويل الموقع المخصص الروضة أطفال بالقطعة رقم 2 في ضاحية عبدالله السالم إلى حديقة عامة لخدمة أهالي المنطقة، كما حفظت كتاب وزارة التربية بشأن الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إنشاء حديقة عامة لأنشطة رياضية ترفيهية لخدمة أهالي منطقة الدعية.



وأضاف أن اللجنة أحالت الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، والعضو عبدالله العنزي بشأن إضافة نشاط مطعم ومقهى بمنطقة الري بالشويخ امتداد الدائري الرابع إلى الجهاز التنفيذي، كما رفضت الكتاب المقدم من بعض أهالي منطقة شرق، بشأن تعديل وضع عقاراتهم الواقعة في منطقة شرق بشارع الخليج، كما أبقت على جدول أعمالها الكتاب المقدم من محافظ العاصمة علي الأصفر بشأن بعض التوصيات والملاحظات بخصوص المشكلات التي تعاني منها محافظة العاصمة والمناطق التابعة لها.



وأشار الى أن اللجنة أحالت كتابا بشأن مقترح إقامة مجموعة قاعات «صالات» للمناسبات بأرض استثماري في العاصمة منطقة الشرق القطعة 8 على احدى القسائم إلى الجهاز التنفيذي، كما أحالت اللجنة الكتاب المقدم من وزارة الداخلية بشأن خلع الأشجار وتشويه منطقة المنصورية والمساس بأمنها وأمانها، واستغلال الأرصفة لركن السيارات بهدف البيع والشراء، إلى الجهاز التنفيذي.