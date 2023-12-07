استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الكويت سنان المجالي، ترافقه نائبة السفير المستشارة رهفاء العوايشة.



وتناول اللقاء أحاديث ودية تطرقت إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عدد من القضايا العربية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كذلك بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين «الأنباء» والسفارة الأردنية، بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، من منطلق الإيمان بأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في إلقاء الضوء على القضايا المجتمعية.



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.