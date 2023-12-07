الزيارة ستكون للمشاركة في الاجتماع الـ 3 للجنة المشتركة و200 مليون دولار حجم التبادل التجاري



أسامة دياب



أشاد سفير أذربيجان لدى البلاد اميل كريموف، بالعلاقات الودية بين بلاده والكويت، لافتا الى وجود تقارب كبير وروابط مشتركة في مجالات التاريخ والدين والثقافة وقطاعات مثل التعليم والزراعة.



وأشار كريموف - خلال مؤتمر اقامته السفارة بمناسبة اختيار مدينة شوشا الاذرية «العاصمة الثقافية للعالم التركي لعام 2023» بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الاعلام وعدد من السفراء ورؤساء البعثات للدول الناطقة باللغة التركية - إلى أن بلاده تعتبر من الوجهات السياحية المفضلة للكويتيين، لافتا الى أن «أكثر من 22 ألف كويتي زاروا اذربيجان العام الماضي فيما زارها أكثر من 25 ألف كويتي منذ بداية العام حتى الآن، موضحا ان الكويتيين بإمكانهم الحصول على التأشيرة بمجرد الوصول او عبر الموقع الالكتروني.



وكشف كريموف عن ان الكويت وأذربيجان ستحتفلان بالذكرى الـ 30 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية في اكتوبر المقبل، كاشفا عن زيارة لوزير الخارجية الأذري الى الكويت للمشاركة في الاجتماع الـ 3 للجنة المشتركة بين البلدين على المستوى الوزاري قبل بداية الصيف المقبل، مشيرا إلى وجود أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين البلدين وتشكل الإطار القانوني لها تغطى كافة مجالات التعاون الثنائي»، لافتا إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 200 مليون دولار، فضلا عن وجود امكانات كبيرة لرفع معدلاته، مشيرا إلى ان الاستثمارات الكويتية في اذربيجان محدودة، داعيا المستثمرين الكويتيين الى اكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، كاشفا عن أن السفارة بصدد تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية بمناسبة الذكرى الـ 30 لإقامة العلاقات الديبلوماسية. وبالعودة للمناسبة، قال كريموف: في 31 مارس 2022 تم إعلان مدينة شوشا الأذربيجانية «عاصمة ثقافية للعالم التركي» لعام 2023 في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الدائم لوزراء الثقافة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للثقافة التركية TURKSOY، كما تم إعلان مدينة شوشا عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي لعام 2024 من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».



واستعرض كريموف مع الحضور الأهمية التاريخية والثقافية والاستراتيجية والحرفية والفنية لمدينة شوشا التي نالت بسببها شهرة كبيرة والتي تعتبر موطنا لعدد كبير من الشعراء والموسيقيين والمغنين وغيرهم من الفنانين والمهندسين المعماريين والأطباء والمدرسين.



من جهتها، قالت السفيرة التركية طوبى نور سونمز، في كلمة مماثلة: يشرفني أن أقف أمامكم اليوم لمناقشة الآفاق الاقتصادية للأراضي المحررة في أذربيجان، لافتة إلى أن المؤتمر بمنزلة تذكير بانتصار أذربيجان وشهادة على صمود وتصميم شعبها. وتابعت: «في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي، تقف تركيا على أهبة الاستعداد وتتحلى بالرغبة في مد يدها للشراكة من أجل تنمية وإعادة إعمار هذه الأراضي المحررة»، مضيفة أن التزام بلادها بازدهار أذربيجان لا يتزعزع، وهو ما يعكس الروابط العميقة الجذور بين البلدين. وذكرت: «علينا أن ندرك أن تركيا وأذربيجان ليستا مجرد دولتين، فهما في جوهر الأمر، أمة واحدة»، مضيفة: «دعونا نمضي قدما جنبا إلى جنب، متحدين في الهدف والرؤية، فتركيا تقف جنبا إلى جنب مع أذربيجان ونسعى جاهدين لتحويل الأراضي المحررة إلى منارات للتقدم والأمل».



من جهته، قال سفير كازاخستان لدى البلاد عظمات بيردباي إن بلاده تعتبر اذربيجان شريكا استراتيجيا في المنطقة التركية، لافتا الى ان علاقاتهم علاقة صداقة اخوية، مؤكدا التزام بلاده بتطوير علاقاتهم الاقتصادية مع أذربيجان، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بينهما ارتفع بنسبة 40% في عام 2022. وأشار إلى انه تم اتخاذ قرار خلال القمة السادسة لمؤتمر التفاعل والتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا) بمنح الكويت العضوية، مؤكدا ان انضمام الكويت سيؤدي الى تطوير وتقوية السمعة وفاعلية هذه المنظمة لمواجهة التحديات العالمية. بدوره، ثمن سفير قرغيزستان لدى البلاد عظمات قاراغولوف العلاقات الاخوية والصداقة والدعم المتبادل مع شريكتها الاستراتيجية أذربيجان، لافتا إلى أنه «نتيجة للجهود المشتركة، وصلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة الاستراتيجية، مضيفا: تلتزم الجمهورية القرغيزية دائما بموقفها الثابت بشأن سلامة أراضي أذربيجان ضمن الحدود المعترف بها دوليا».