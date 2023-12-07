أحمد مغربي



أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود تعميما يقضي بإجراء تعديلات تنظيمية في قطاعات مؤسسة البترول على أن يتم العمل به اعتبارا من مطلع يناير 2024.



وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء»، أن قرار مجلس الإدارة المعتمد بإجراء التعديلات التنظيمية بقطاعات المؤسسة جاء على النحو الآتي:



٭ أولا: تعديل مسمى قطاع الموارد البشرية ليصبح قطاع الموارد البشرية والخدمات الشاملة، وتعديل المسمى الوظيفي لمنصب العضو المنتدب للقطاع ليصبح العضو المنتدب للموارد البشرية والخدمات الشاملة ويستمر بشغل المنصب هشام أحمد الرفاعي.



٭ ثانيا: المجموعات التابعة لقطاع الموارد البشرية والخدمات الشاملة:



1 ـ مجموعة الشؤون الإدارية: تعديل مسمى مجموعة الشؤون الإدارية إلى مجموعة الموارد البشرية ودمج مجموعة التدريب مع مجموعة الشؤون الإدارية ليصبح منصب نائب العضو المنتدب للتدريب مع منصب نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية تحت مسمى نائب العضو المنتدب للموارد البشرية ويستمر بشغل المنصب عبداللطيف العازمي.



تعديل تبعية دوائر المجموعة الموارد البشرية لتشمل الآتي:



٭ دائرة الموارد البشرية والتطوير.



٭ دائرة التوظيف والتعويضات.



٭ دائرة التخطيط ومساندة التدريب.



٭ دائرة التدريب وتطوير كفاءات العاملين.



2 ـ مجموعة الخدمات الشاملة: تعديل المسمى الوظيفي لمنصب نائب العضو المنتدب للعلاقات ليصبح نائب العضو المنتدب للخدمات الشاملة.



تعديل تبعية الدوائر المجموعة الخدمات الشاملة لتشمل الآتي:



٭ دائرة العلاقات.



٭ الدائرة التجارية والخدمات.



٭ دائرة الصحة والسلامة والأمن والبيئة نقل تبعية الدائرة من قطاع التخطيط والمالية.



٭ دائرة تقنية المعلومات نقل تبعية الدائرة من قطاع التسويق العالمي.



وقالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان قرار التعديلات التنظيمية في قطاع الموارد البشرية «سارٍ»، إذ انه لا يتعارض مع قرار سمو ولي العهد الصادر بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة لمدة 3 أشهر، إذ انه لا يحتوى على أي قرارات بالنقل والترقية والندب والإعارة والتعيين، ولذلك، فالتعميم الذي صدر سار ولم يتم وقفه.