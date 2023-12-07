شاركت شركة الفنادق الكويتية المالكة لشركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات في معرض السياحة الدولي world travel market والذي انعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الماضي في مدينة لندن، حيث يعد من أهم المعارض الدولية المتخصصة في مجال السياحة والسفر، وحظي المعرض بمشاركة فعالة لأكثر من 180 دولة وعدد كبير من صناع القرار في هذا المجال وكبرى شركات السياحة وبحضور الكثير من الزائرين المتخصصين في مجال السياحة والسفر إلى جانب المشاركة الإعلامية الكبيرة التي شهدها المعرض.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الكويتية غازي جمال العصيمي: سعدنا بالمشاركة في المعرض العالمي للسفر world travel market وكانت فرصة مميزة لمقابلة المستثمرين بقطاع الفنادق في العالم وكذلك الإعلان عن خطة الشركة للتوسع في القطاعات السياحية وعقد العديد من الشراكات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.



بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات عبدالعزيز الفيلكاوي السعي للتوسع بخطى حثيثة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ورفع العلامة التجارية «سفير» بأهم مناطق الجذب السياحي الواعدة مع تقديم خدمة فندقية متميزة وفريدة لضيوفنا.