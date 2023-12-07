نظمت «لكزس» الساير مؤخرا حملة التوعية بسرطان البروستاتا، وذلك كجانب من مسؤوليتها المجتمعية ودورها الريادي في خدمة المجتمع حيث تمت دعوة طبيب تخصصي من مستشفى دار الشفاء وأيضا اختصاصي تغذية من «أوف كورس» إلى بوتيك «لكزسL-finesse» في مول العاصمة.



وتعتبر «لكزس» واحدة من العلامات التجارية الرائدة في الكويت، ولا يقتصر دورها على تقديم سيارات فاخرة بل تتجاوز ذلك إلى دعمها الفاعل للقضايا المجتمعية والصحية، وتبرز الشركة كشريك رائد في مساهمتها في نشر التوعية عن مرض السرطان، الذي يشكل تحديا مهما في المجتمع.



وتعتمد «لكزس الساير» على استراتيجية متكاملة تجمع بين الوعي الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية لتحقيق تأثير إيجابي، واستنادا إلى ذلك تقوم الشركة بتنظيم حملات توعية حول مرض السرطان، تشمل الكشف المبكر وأساليب الوقاية، كما تشجع لكزس موظفيها وشركاءها على المشاركة الفاعلة في فعاليات المجتمع المحلي التي تعزز الصحة وتساهم في التوعية حول أهمية اعتناء الأفراد بصحتهم.



وشهد بوتيك لكزس L-finesse إقبالا كبيرا من الزوار حيث قام فريق متخصص من مستشفى دار الشفاء و«أوف كورس» بتقديم شرح توعوي حول أهمية الفحص المبكر لسرطان البروستاتا، قاده د.أحمد مصطفى استشاري جراحة المسالك البولية.



وأكد د.مصطفى أهمية الوقاية وتجنب المضاعفات، مشيرا إلى دعم لكزس الشديد للقضايا الصحية.



بدوره، قدم مسؤول قسم التغذية في «أوف كورس» علي درويش، شرحا حول فوائد اتباع برنامج حمية غذائي متوازن، مؤكدا أهمية الحياة الصحية في ظل ارتفاع حالات الأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة وخاصة مرض السرطان.



وفي سعيها الدائم لتحقيق الفاعلية القصوى في هذه الحملات تقوم لكزس بإطلاق حملات توعية شاملة تستضيف متخصصين طبيين ذوي خبرة، ويتضمن ذلك توجيه الضوء على مخاطر الإصابة بالسرطان وأهمية الكشف المبكر، سواء كان ذلك للنساء بخصوص سرطان الثدي أو للرجال بخصوص سرطان البروستاتا.



من خلال مثل هذه المبادرات، تتبنى لكزس الساير دورا قياديا في نشر وتحسين الوعي الصحي والتشجيع على اتخاذ خطوات نحو حياة صحية، وتعتبر لكزس الرعاية الصحية جزءا



لا يتجزأ من مسؤولياتها الاجتماعية، وتظهر لكزس أنها ليست مجرد علامة تجارية بل شريك فاعل في بناء مجتمع أكثر صحة ووعي.



ومن خلال تقديم هدايا تذكارية وكوبونات للفحص المبكر يسعى الفريق الى تحفيز الزوار على الاعتناء بصحتهم واللجوء إلى الفحوصات الروتينية.



وفي ختام الفعاليات، تتمنى لكزس الساير للزوار موفور الصحة والسلامة، مع تحفيزهم على الاستفادة من الفحوصات المبكرة كأسلوب حياة يعزز الوقاية ويحميهم من مخاطر الأمراض، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا.