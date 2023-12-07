محمد بن راشد: الإمارات تتبنى رؤية واضحة وأهدافاً محددة للتحول لواحدة من أكثر دول العالم استدامة

المجمع يعكس التزامنا بتأسيس بنية تحتية تحقق أهداف الاستدامة وتضع أسساً متينة لمستقبل صديق للبيئة

المشروع يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.. ونموذج في الاعتماد على الطاقة النظيفة

القدرة الإنتاجية للمشروع 950 ميغاواط بتقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية





دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم، ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» بدبي.



وقال الشيخ محمد بن راشد: «الإمارات تتبنى رؤية واضحة وأهدافا محددة للتحول لواحدة من أكثر دول العالم استدامة، وهو ما يتضح في إطلاقها مشاريع نوعية للطاقة النظيفة والمتجددة بحلول مبتكرة تدمجها في مختلف المجالات الاقتصادية، ومجمع الطاقة الشمسية يعكس التزامنا بتأسيس بنية تحتية عالمية المستوى تحقق أهداف الاستدامة وتضع أسسا متينة لمستقبل صديق للبيئة».



وأضاف: «إطلاق المرحلة الرابعة من المجمع يأتي ضمن إنجازات دبي في عام الاستدامة وفي نطاق الحرص على إطلاق المشاريع الداعمة للمناخ وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050».



وتابع بالقول: «يواكب المشروع زيادة الاعتماد على الطاقة المستدامة والتوسع في تبني مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة بالدولة ويسهم في تعزيز الجهود العالمية الرامية لمكافحة تداعيات التغير المناخي، إن سعينا لإقرار أسس الاستدامة نابع من حرصنا على ضمان مستقبل مزدهر لشعبنا وعزمنا المساهمة في خلق مستقبل آمن لشعوب العالم».



مشروع استثماري ضخم



وتعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميغاواط، أكبر مشروع استثماري يستخدم ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاواط، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاواط.



بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاواط، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، فيما يضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 مترا، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5.907 ميغاواط ساعة، وذلك وفق غينيس للأرقام القياسية العالمية.



وقد حضر تدشين المرحلة الرابعة من المجمع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وعدد من الوزراء ومديرو الدوائر الحكومية والمسؤولون في دبي.



320 ألف مسكن



ويعد المستقبل الشمسي أعلى البرج قلب المحطة وأهم جزء فيها، حيث يتم فيه استقبال أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة حرارية. ويحتوي على أكثر من 1000 أنبوب رقيقة السماكة ليسمح بامتصاص أشعة الشمس وانتقالها للملح المنصهر المتواجد داخل هذه الأنابيب.



وسيزود المشروع ما يقرب من 320 ألف مسكن بالطاقة النظيفة والمستدامة، ويخفض انبعاثات الكربون بنحو 1.6 مليون طن سنويا، ما يعزز دور دبي كقطب عالمي رائد في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والعمل المناخي.



وأكد سعيد الطاير أن المشروع يأتي في إطار التزام الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة بشكل راسخ ومستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل الإمارات في مقدمة دول العالم الساعية إلى صناعة مستقبل أكثر استدامة للبشرية من خلال الاستمرار في تنويع مصادر الطاقة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.



وأشار الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تسير وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق أهداف إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وإستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، وأنها حققت بالفعل الأهداف المرحلية لهذه الإستراتيجية في وقت قياسي.



مستقبل مستدام



من جهته، قال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: «إن دبي تمهد الطريق لمستقبل مستدام، وتتحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الأخضر من خلال مواصلتها العمل على تحقيق أهداف إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».



وأضاف: «يمثل افتتاحنا أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد في العالم خلال مؤتمر (cop28) دليلا ملموسا على التزامنا بإستراتيجيتنا نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وعلامة بارزة على ما حققته هيئة كهرباء ومياه دبي من نجاح نفخر بأن نكون جزءا منه، ضمن شراكتنا طويلة الأمد التي بدأناها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وصولا إلى افتتاح المرحلة الرابعة التي نشهدها اليوم في مشروع نور للطاقة 1».



وأضاف أبونيان: «نفتخر بمساهمتنا في تحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة بالتعاون مع شركائنا في هيئة كهرباء ومياه دبي. ويؤكد دورنا الرئيسي والبناء من خلال المشروعات النوعية المثمرة التي نقوم بتشغيلها وإدارتها في دولة الإمارات، حجم الجهود والخبرات والقدرات المالية لكل من شركائنا في هيئة كهرباء ومياه دبي وصندوق طريق الحرير».



تعاون وابتكار



بدورها، قالت زو جون، رئيسة صندوق طريق الحرير: «من خلال التعاون والابتكار، نمهد الطريق لحلول الطاقة المستدامة التي تتجاوز الحدود وتدفع عجلة التقدم. وبينما نحتفل بافتتاح نور للطاقة 1، نؤكد التزامنا ببناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة».



وأضافت: «يشرفنا أن نكون جزءا من هذا التعاون الضخم بين «هيئة كهرباء ومياه دبي»، و«أكوا باور»، لنضع معا معيارا جديدا للابتكار والاستدامة. يمثل هذا الإنجاز علامة بارزة في تطوير الطاقة المستدامة في المنطقة، ويؤكد الالتزام بتعزيز حلول الطاقة النظيفة على نطاق عالمي. إن الإنجاز الناجح لهذا المشروع هو شهادة على تفاني وخبرة جميع الشركاء، إذ يشكل هذا المشروع سابقة جديرة بالثناء للمبادرات المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة».