القاهرة - محمد صلاح



نفت الفنانة البحرينية حلا الترك ارتباطها عاطفيا بالفنان المصري الشاب معتز هشام، مؤكدة أن صداقة قوية نشأت بينهما عقب عملهما معا في بطولة فيلم «سكر»، وبعد نشر العديد من الأخبار عن الفيلم، وان البعض أطلق تلك الشائعة لأنها المرة الأولى لظهورها سينمائيا، مشيرة الى أن الفيلم كان بمنزلة تجربة لمعرفة قدراتها ونقاط ضعفها كممثلة حتى تستفيد منها في أعمالها القادمة، ومجرد بداية لانطلاقتها الفنية بمصر، وهو بطولة ماجدة زكي ومحمد ثروت وآخرين.



وأعلنت حلا انها تنوي الاستمرار في مجال التمثيل، وتجمع بينه وبين الغناء، وأنها لن تترك الغناء من أجل التمثيل، ولكنها ستجمع بينهما حتى تصبح فنانة شاملة، وقالت: «سأقوم بكل ما في وسعي لإثبات نفسي في التمثيل، بعدما نجحت في الغناء»، لاسيما أن أغنياتها حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية وقت طرحها.