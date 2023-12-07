عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية محمد إبراهيم بعد الفوز على الشباب 4-0 في دوري زين الممتاز، أن اللاعبين تعلموا من الدرس السابق في مباراة السالمية وغيرها وعادوا بقوة في هذه المواجهة من خلال الانضباط والالتزام ورغبتهم الكبيرة في تحقيق الفوز والوصول إلى الصدارة، لذلك هم أبطال، مشيرا إلى أن الأصفر ظهر بشكل مميز من الناحية الفردية والجماعية وقدم مباراة كبيرة يستحق من خلالها علامة 10 من 10.



وأضاف أن الفريق يمر بظروف صعبة من ناحية الإصابات والغيابات، لكن رجال «الأصفر» تخطوا تلك الظروف، مبينا أن خط دفاع القادسية يعتبر حاليا الأقوى، فلم نخسر حتى الآن، واللاعبون الذين تعثروا بالتعادل في المباريات السابقة هم أنفسهم الذين حققوا الفوز باستثناء إدخال بدر المطوع بدلا من محمد الصولة.



وأشار إبراهيم إلى أن المباراة لم تكن سهلة لأن الشباب يعتبر من الفرق المميزة والصعبة ونتائجه في الفترة الأخيرة تدل على ذلك.



وبعد فوز القادسية على الشباب تمكن «الأصفر» من الوصول الى صدارة الدوري بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة الكويت مع النصر، والعربي مع كاظمة اليوم.