تسحب في ميامي قرعة النسخة الموسعة لمسابقة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم، المقررة بالولايات المتحدة في الفترة من 20 يونيو إلى 16 يوليو المقبل.



وتبدأ مراسم القرعة المقررة على أرض فريق نجم وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في تمام الساعة 3:30 فجر غد الجمعة بتوقيت الكويت في مركز جيمس «إل نايت» في ميامي، وهي مدينة لاتينية النكهة ستستضيف المباراة النهائية للمسابقة، والمعقل الجديد لكرة القدم في أميركا الشمالية منذ وصول الأسطورة ميسي في يوليو الماضي إلى تشكيلة إنتر ميامي.



وسلط ميسي الذي اختارته مجلة «تايم» كأفضل رياضي هذا العام لتأثيره على «كرة القدم» في الولايات المتحدة، الضوء مرة أخرى على هذا الركن الميت في كوكب كرة القدم، حيث ظلت الرياضة الأكثر شعبية عالميا دائما ثانوية، رغم تواجد «الملك» البرازيلي بيليه في نيويورك عام 1975، أو استضافة الولايات المتحدة كأس العالم 1994، أو حتى دفاع الانجليزي ديفيد بيكام عن ألوان لوس أنجيليس غالاكسي عام 2007.



كما هو الحال في عام 2016، بالنسبة لكأس المئوية التي أقيمت في الولايات المتحدة، تم رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 16، حيث انضم ستة أعضاء من الكونكاكاف إلى المنافسين العشرة المعتادين في أميركا الجنوبية «كونميبول».



وإلى جانب الدولة المنظمة، ضمنت المكسيك وجامايكا وبنما تواجدها في المسابقة، قبل أن تتنافس كندا مع ترينيداد وتوباغو، وكوستاريكا مع هندوراس، على البطاقتين المتبقيتينبملحق في 23 مارس المقبل في تكساس.



وقال مدرب المكسيك خايمي لوسانو «خلال كوبا أميركا سنواجه منافسين أقوى. إنها فرصة رائعة قبل كأس العالم 2026. ستكون منافسة رائعة عالية المستوى ويمكن اعتبارها بمنزلة مرحلة ما قبل كأس العالم».



وتبدو البطولة في الواقع كأنها بروفة صغيرة لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة العملاقة التي سيتنافس على لقبها 48 منتخبا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.