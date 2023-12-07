احتلت النجمة بيونسيه صدارة قائمة المشاهير الأكثر تأثيرا في مجال الموضة على المستوى العالمي للعام 2023، مسجلة 318 مليون متابع لصفحتها على موقع إنستغرام.



واستطاعت بيونسيه أن تحقق خلال جولتها الفنية العالمية التي تحمل عنوان Renaissance World Tour ماراثون حقيقيا في مجال الأناقة، حيث ظهرت بمجموعة كبيرة من الإطلالات التي حملت توقيع أشهر دور الأزياء العالمية التي قدمت تصاميم مستوحاة من شخصية النجمة الشهيرة وأسلوب حياتها، وذلك «تقرير عام في الموضة» الذي تصدره منصة التسوق العالمية (Lyst) في نهاية كل عام بالاستناد إلى تحليل بيانات مستخدميها البالغ عددهم 200 مليون، وقد تناول هذا التقرير الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023.



وطبعت بيونسيه العام 2023 بجولاتها الفنية العالمية التي حققت نجاحا كبيرا، واستفادت علامات الأزياء العالمية من الترويج الذي حصلت عليه عبر الإطلالات التي اعتمدتها بيونسيه.



فقد أظهر تقرير (Lyst) أن البحث عن احدى علامات الأزياء سجلت ارتفاعا عبر الإنترنت بنسبة 140% بعد إطلالة ظهرت بها بيونسيه وتحمل توقيع هذه العلامة، أما هذا التأثير فمرشح للاتساع، خاصة بعد أن تم إطلاق فيلم بيونسيه Renaissance World Tour مؤخرا في الصالات العالمية.