قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بتأهيل 50 مدربا لكرة القدم من أبناء اللاجئين السوريين القاطنين في مخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن المشروع التدريبي التطوعي، بمشاركة 11 متطوعا.



وجرى خلال البرنامج تأهيل المدربين على الأساليب الجديدة في كرة القدم وتعريفهم على أحدث خطط وقوانين اللعبة في المجال التدريبي لحصولهم على شهادة تدريب «مستوى C»، وتعزيز فرص تمكينهم اقتصاديا عبر تنشيط للأكاديمية الرياضية المتواجدة في المخيم، وتفعيل دورهم من خلال إقامة مهرجان رياضي يتم من خلاله تدريب الفرق المرشحة في المخيم.



ويأتي ذلك ضمن البرامج التطوعية التي تنظمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.