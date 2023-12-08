بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري مشروع لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ الاقتراح المقدم من العضو ناصر الكفيف، بشأن إضافة نشاط بيع وشراء أسلحة وذخائر الصيد إلى الأنشطة المسموح بها بالعمارات الاستثمارية بمنطقة المهبولة.



٭ الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن العقارات المهجورة.



٭ سؤال عضو المجلس البلدي م.اسماعيل بهبهاني عن معايير التقييم لمشاريع الطرق السريعة (استحداث/ تطوير).



٭ الاقتراح المقدم من العضو د.م.حسن كمال بشأن تخصيص ارض للتخزين وآخر بشأن انشاء مناطق خدمية على المراكز الحدودية الكويتية.



٭ طلب الهيئة العامة للغذاء والتغذية تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي المتخذ في 21/11/2004 ليكون ترخيص اكثر من محل للنشاط الواحد لكل من الانشطة المسموح بها بمسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي وتعديل مسميات الانشطة لتتوافق مع مسميات وزارة التجارة والصناعة.



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن توحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت.



٭ الاقتراح المقدم من الأعضاء فهد مساعد العبدالجادر، م.اسماعيل حيدر بهبهاني، عبدالله عويد الهذال العنزي، سعود عبدالرحمن الكندري، م.علياء احمد شيخان الفارسي، د.حسن علي كمال، وناصر مرضي الجدعان، بشأن تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في القطع (12 - 66 - 80 - 227) من منطقة السالمية.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن نقل وتخصيص موقع جديد للاستعمالات والأنشطة المتواجدة بمنطقة شرق الضجيج وجنوب ضاحية خيطان الجنوبي شمال القاعدة الأميرية في المطار.



٭ الكتاب المقدم من اهالي منطقة العديلية السكنية بشأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية.



٭ مقترح بشأن زيادة رسوم القيد في سجل المزايدين وإعادة النظر في رسوم بيع وثائق المزايدات وكراسات تأهيل الشركات.



٭ الكتاب المقدم من الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم البلدية.



٭ استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم البلدية الخاصة بإشغالات الطرق العامة والميادين والارصفة والساحات العامة.



٭ طلب وزارة العدل تجديد قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ل د 6/ 260/ 10/ 2008) المؤرخ في 23/6/2008 بشأن إعادة تخصيص موقع لمحكمة الاسرة بمحافظة الاحمدي - العقيلة.



٭ طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية توسعة مسجد ومواقف سيارات مبارك عبدالله الدبوس في منطقة الفحيحيل قطاع 12.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعديل شكل وأبعاد موقع خزان لتجميع مياه الامطار بمساحة 7898.5م2 مع تخصيص مساري ربط الخزان في منطقة صباح السالم قطعة رقم 3 بمحافظة مبارك الكبير.



٭ الاقتراح المقدم من العضو فهيد المويزري بشأن تعديل قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 17 رجب 1442 هـ الموافق 1/3/2021 برقم (م ب / م أ/ ل ف 6/ 211/ د3) بشأن الموافقة على اقتراحنا استحداث دوار بديل للإشارة الضوئية بين قطعتي (7-8) الفردوس والعارضية.



٭ الاقتراح المشترك والمقدم من م.فرح الرومي بشأن ضوابط تهيئة المرافق والمباني القائمة عامة الاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة.