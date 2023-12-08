قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا بشأن تشكيل اللجنة المختصة بدراسة المقترحات والطلبات الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين وفقا للبند 15 من المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.



وقال العبدالجادر في اقتراحه المدرج على جلسة المجلس الاثنين القادم: يختص المجلس البلدي بتسمية المدن والضواحي والمناطق، ويجوز إطلاق أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء. وتابع: وفقا لهذا الاختصاص الأصيل للمجلس، ولما للجمعية الكويتية للتراث من خبرة ومؤهلات علمية وباع طويل في مجال التراث وموضوع التسميات أقترح: وبالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة ممثل عن الجمعية الكويتية للتراث إلى تشكيل اللجنة المذكورة كعضو من أعضائها.