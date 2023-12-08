قدم رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري اقتراحا بتسمية المنطقة المحاذية لسوق المباركية القديم وحديقة البلدية باسم «براحة الفلاح».



وقال المحري في اقتراحه: تحتل مسميات المناطق التاريخية القديمة أهمية كبري، وذلك لما تعكسه هذه المسميات من أحداث وذكريات وأنشطة ترتبط ارتباطا بهذه المناطق، وما من شك أن هذه المناطق بهويتها المميزة وقدمها التاريخي تشكل إرثا ثقافيا وتراثا شعبيا، يجب على الجميع الحفاظ عليه والعمل على تطويره وتحديثه بصفة مستمرة، وغني



عن البيان أن براحة الفلاح هي



براحة تاريخية تحتل مكانة كبيرة في الهوية الثقافية والتاريخية لمنطقة القبلة.



وحفظا وتخليدا لهذه البراحة نقترح تسمية المنطقة المحاذية لسوق المباركية القديم وحديقة البلدية باسم «براحة الفلاح».