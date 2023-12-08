عاطف رمضان



دشنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مكاتب خدمة المواطن التابعة لها في مدينة صباح الأحمد السكنية ضمن مجمع الحكومة مول بحضور نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح.



واستهل الرويح جولته في أركان المركز بحضور مدير إدارة خدمة المواطن منيرة العبدالجادر ورئيس قسم الاتصال العنود الغيث، حيث قدمت عبدالجادر عرضا تفصيليا حول الخدمات المقدمة في مكاتب المؤسسة، كما اطلع على حجم الخدمات والتقنيات المستخدمة للتأكد من توافرها لتسهيل إجراءات المراجعين التزاما بقرار مجلس الوزراء تعميم تجربة الحكومة مول في جميع محافظات الدولة خدمة للمواطنين.



من جانبها، أكدت العبدالجادر، في تصريح صحافي على هامش التدشين، أن المؤسسة تعمل على زيادة حجم الخدمات الإلكترونية للمواطنين وتوفير مراكز دعم وخدمة للمواطنين في المدن الإسكانية الجديدة توفيرا للوقت والجهد عليهم، حيث يجري تغطيتها بموظفين من ذوي الاختصاص لإتمام المعاملات بشكل لائق وسهل.



وذكرت أن المؤسسة مقبلة على مزيد من التطوير والعمل على تنفيذ خطتها التي تشمل تشغيل عدة مراكز لخدمة العملاء في المدن الإسكانية الجديدة لتسهيل معاملات المواطنين إلى جانب زيادة حجم الخدمات الإلكترونية.