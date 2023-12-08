افتتحت «ايكيا»، العلامة التجارية الرائدة في عالم المفروشات المنزلية، ايكيا Pop-Up المطابخ في هومز مول، مما يمثل علامة فارقة جديدة في تاريخ ايكيا بالكويت.



وافتتح ايكيا Pop-Up المطابخ، في وقت سابق من هذا الأسبوع الرئيس التنفيذي لـ «ايكيا» الكويت والأردن والمغرب مارينو ماغانتو.



وبهذه المناسبة، قال ماغانتو: متحمسون جدا لافتتاح أول ايكيا Pop-Up المطابخ في الكويت وما نطمح إليه دائما هو أن نكون قريبين أكثر من أهل الكويت، وأن نكون حيث يعيشون ويتسوقون، ونريد أن نجعل تسوقهم لدى ايكيا أكثر سهولة وراحة، ولذلك افتتحنا خلال السنوات الثلاث الماضية، ثلاث نقاط جديدة للالتقاء بعملائنا، وهي: ايكيا 360، وايكيا العاصمة، وايكيا الخيران وافتتحنا معرض ايكيا ذا وير هاوس في الصباحية، وهو واحد من أكبر معارض ايكيا في المنطقة واليوم نكمل هذه الرحلة بافتتاح ايكيا Pop-Up المطابخ في «هومز مول» ويقع في منطقة الضجيج، وهي واحدة من أهم أسواق عالم المفروشات المنزلية المعروفة في الكويت، ويعتبر وجهة رئيسية وعنوانا لجميع الاحتياجات الخاصة بالمنزل، حيث يمكن لسكان الكويت التسوق بسهولة في بيئة راقية وجميلة.



وأضاف ماغانتو: إذن ما هو ايكيا Pop-Up المطابخ؟ إنه يعطيكم ومن الوهلة الأولى، انطباعا بأنه صورة مختلفة من ايكيا فنحن اليوم نريد أن نفاجئكم، وأن نثير إعجابكم، نريدكم أن تسألوا أنفسكم هل هذه حقا ايكيا!.



وتابع: فريقنا الرائع في قسم التصميم استمد إلهامه من مصممي الأزياء الفاخرة لإنشاء هذه المطابخ الجميلة والفاخرة والفريدة من نوعها وذات الجودة العالية، لمساعدتكم في الحصول على مطبخ أحلامكم وأنتم ستحصلون على الإلهام في كل مطبخ، وذلك من خلال الإحساس بالفخامة، ومجموعة الألوان والأنماط الرائعة والمبهرة، وأيضا في نوعية المواد الفاخرة التي صنعت منها هذه المطابخ المختارة بحرفية عالية مع كثير من العناية والاهتمام بكل التفاصيل.



ويعد ايكيا Pop-Up المطابخ فريدا من نوعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وكذلك مجموعة المطابخ المعروضة فيه، وايكيا تريد أن تكون الفرصة متاحة أمام الجميع لزيارة المكان والاستمتاع بالتعرف على مجموعة مطابخها المميزة والفاخرة.



ويقدم ايكيا Pop-Up المطابخ أنماطا مختلفة جدا من المطابخ، عصرية وجميلة أو كلاسيكية ورائعة، مطبخ مستدام جميل مصنوع من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها وتشتمل المطابخ أيضا على حلول للمساعدة في توفير الطاقة والمياه وتقليل هدر الطعام أو حتى زراعة الأعشاب الخاصة لإضافتها إلى الطهي.



وزاد: إن مطابخنا فريدة من نوعها، تم تصميمها لتأخذك في رحلة تأسيس مطبخ أحلامك ومستشارونا المتخصصون بالمطابخ سيساعدونكم في تحقيق هذا الحلم. ويقدم ايكيا Pop-Up المطابخ مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي احتياجاتك الخاصة: بدءا من رفع المقاسات والتخطيط والتصميم واختيار الألوان، وصولا إلى اختيار أفضل مجموعة من الإكسسوارات والمنظمات الداخلية المدمجة التي تناسب أذواق واحتياجات كل عميل. فضلا عن تقديم النصائح حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من المساحة المتوفرة لديك، وإتمام أعمال التركيب في الوقت المحدد ليكون مطبخك جاهزا لطهو وجباتك المفضلة في أسرع وقت. ايكيا معك في كل خطوة من الألف إلى الياء.



واختتم: بالطبع، نحن لا نتوقف هنا! نحن فخورون جدا بمطابخنا، لدرجة أننا نستمر في الوقوف بجانبك، ونقدم ضمانة 25 عاما على جميع مطابخ ايكيا ولذلك، لا داعي لأن تقلق بشأن أي شيء باستثناء من هو الشخص الذي تود أن يرى مطبخك قبل غيره.



وايكيا شركة رائدة في عالم المفروشات المنزلية، تأسست في السويد عام 1943 وتقدم حلول منزلية عملية، بتصاميم جميلة، وجودة عالية، وأسعارها معقولة تناسب الجميع، وتم إنتاجها مع الاهتمام بصحة الإنسان والبيئة، وهناك عدة شركات لملاك مختلفين يعملون لعلامة ايكيا التجارية، وجميعهم يتقاسمون الرؤية ذاتها: «من أجل حياة يومية أفضل لكثير من الناس».