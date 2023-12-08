محمد راتب



أكد رئيس جمعية غرناطة التعاونية عبدالعزيز ظاهر السهيل أنه منذ اللحظة الأولى التي تمت تزكيتي من مساهمي أهالي غرناطة، وضعت على عاتقي مسؤولية حسم جميع الأمور العالقة مع جمعية الشامية والشويخ التعاونية في الناحية المالية، وقد تكللت بالنجاح من خلال استرداد مبلغ بقيمة 35 ألفا و386 دينارا و624 فلسا وإدخالها في خزينة جمعية غرناطة التعاونية.



وأوضح السهيل في تصريح صحافي أن المبلغ الذي تم استرداده ظل عالقا منذ 7 سنوات دون مبادرة حتى أصبح من المفقودات، إلا أنه بعد تواصلي الدائم مع مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية أثمر رجوع الحقوق المالية الى الجمعية، ونثمن تعاونهم.



وذكر أنه لن يتوانى في تقديم أي خدمات نوعية للمساهمين على كل الأصعدة سواء على مستوى تنظيم المهرجانات والعروض أو الخدمات المباشرة التي تقدمها الجمعية.