قال المدير العام للطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثالثة في مطار الكويت الجديد خلال عامين، وأول رحلة طيران متوقعة في المطار الجديد ستكون في أواخر عام 2026.



وأضاف الجلوي في تصريح خاص لـ «كونا» في الرياض أن الطيران المدني الكويتي لديه خطة طموحة للتوسع في النقل الجوي ليتماشى مع تصور الدولة في أن تصبح مركزا ماليا واقتصاديا.



وأوضح أن الاتفاقيات التي يجريها الطيران المدني تمهد لخدمة تصور الدولة المستقبلي، مبينا أن المطار الجديد سيضم مدينة شحن متكاملة سيتم طرحها في مزايدة يكون فيها قطار لنقل البضائع إلى ميناء الشويخ وميناء مبارك الكبير.



وأفاد الجلوي بأنه تم إنشاء مدرج ثالث في المطار الجديد ليستوعب حركة الطيران وتوسعها خلال السنوات الخمس المقبلة التي ستشهد «نقلة نوعية» لمطار الكويت الدولي.



من جانب آخر، قال المدير العام للطيران المدني الكويتي بالتكليف عماد الجلوي أمس إنه تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع 14 دولة في مؤتمر «ايكان 2023».



وأضاف الجلوي، في تصريح لـ «كونا» في اليوم الأخير من مؤتمر «ايكان 2023» المنعقد في مدينة الرياض أثناء الفترة من 3 إلى 7 الجاري، أن مشاركة الطيران المدني الكويتي تكللت بالنجاح وحققت الأهداف المرجوة منها عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومحاضر اجتماعات لتنظيم النقل الجوي مع 14 دولة في «ايكان».



واعتبر الجلوي المشاركة في المؤتمر فرصة للناقلات الوطنية التي تمكنها من توسيع شبكة خططها التشغيلية إضافة إلى تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال النقل الجوي وتحقيق الأهداف بمضاعفة عدد الركاب المسافرين من مطار الكويت الدولي وإليه وربط الكويت بأكبر شبكة مطارات مما يتيح فرصا أكبر وخيارات أكثر للمسافرين باختيار وجهاتهم المفضلة.



من جهته، قال مدير ادارة النقل الجوي عبدالله الراجحي في تصريح مماثل لـ «كونا» إنه تم خلال المؤتمر التوقيع مع كل من اثيوبيا وتركيا وآيسلندا وسيشل وإيطاليا ونيجيريا وتوغو وزيمبابوي والكاميرون وباكستان وبنغلاديش وروسيا والغابون وسورينام وهاييتي على اتفاقيات لتنظيم النقل الجوي ومذكرات تفاهم لزيادة عدد الرحلات ومحاضر اجتماعات معتمدة تمهيدا لبدء العلاقات الخاصة بالطيران المدني.



وذكر الراجحي أن هذا المؤتمر الدولي يعد فرصة لمفاوضات الخدمات الجوية وعقد جلسات التفاوض والتشاور الثنائية مع ممثلي حكومات الدول لتحديث الأطر التنظيمية والتشغيلية للطيران المدني وتفعيلها ومواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي عالميا، إذ تجتمع فيه الدول لعقد مفاوضات ومشاورات على أساس ثنائي لإقامة الروابط بين المشرعين للأنظمة والمشغلين الجويين بما يخدم مصالح الدول وناقلاتها الوطنية.

















