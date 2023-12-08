محمد الجلاهمة



شرع رجال ادارة بحث وتحري محافظة الفروانية في البحث عن وافد على خلفية ترويج عملة مزورة على سائق جوال بمنطقة خيطان، وحدد المجني عليه المكان الذي نزل فيه المدعى عليه. وقال مصدر امني إن وافدا يعمل سائق تاكسي جوال ذكر في القضية التي حملت مسمى «تزوير عملة» أن وافدا آخر أوقفه في منطقة خيطان وطلب منه أن يوصله إلى نقطة أخرى في المنطقة ذاتها. وبعد ان اوصله، اخرج المدعى عليه 20 دينارا وسلمها للسائق ليقوم الاخير بتسليمه 19 دينارا. واضاف: بعد عودتي الى المنزل، فوجئت بأن الـ 20 دينارا التي قدمها الوافد مزورة.



هذا، وأرفق في ملف القضية صورة للعملة النقدية المزورة.



إلى ذلك، أكد مصدر امني ان اي شخص سيدقق في العملة المزورة يمكنه بسهولة اكتشافها، إذ انها في اغلب الاحوال تعد بطريقة بدائية وبمجرد تلمسها والتدقيق فيها سيظهر للشخص انها مزورة.