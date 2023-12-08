دمشق - هدى العبود



يبدو أن المخرج تامر إسحاق سيعود الى الدراما الاجتماعية بعد غياب عن هذا النوع وانشغاله بالدراما الشامية، وذلك عبر مسلسل «الحريقة» عن نص لعثمان جحى ومؤيد النابلسي، ومن إنتاج شركة «غولدن لاين».



ويلعب أدوار البطولة في العمل النجمان سلوم حداد وباسم ياخور في شراكة ثانية لهما بعد «العربجي»، وتتناول أحداث المسلسل حكايات نابعة من سوق الحريقة التجاري الدمشقي العريق من خلال شخصية أيوب (سلوم حداد) كبير السوق والذي يحاول الحفاظ ما أمكن على هيبته ضمن كل ما يجري حوله من انهدامات، لاسيما في صراعه مع ابن أخيه عربي (باسم ياخور) بعد أن وجد نفسه وجها لوجه مع عمه يدافع عن نفسه في خضم كل التغيرات الحاصلة بالمجتمع والبلاد، وسينطلق تصوير المسلسل، وفق منصة «et Syria»، بداية الشهر المقبل بدمشق.



يذكر أن المخرج تامر إسحاق بدأ حياته الفنية كمخرج منفذ في مسلسل «فسحة سماوية» وحقق شهرة واسعة على الساحة الدرامية السورية، وقدم أعمالا صور فيها البيئة الشامية بواقعتيها، وحازت مسلسلاته النجاح الكبير، ومنها «زقاق الجن، جوقة عزيزة، الحرملك، خاتون ج2، وردة شامية، الدبور، الحصرم الشامية، أولاد القيمرية، على حافة الهاوية، أبو شالخ البرمائي، على طول الأيام، ملوك الطوائف، المارقون»، والقائمة تطول.