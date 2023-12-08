الشارقة - مفرح الشمري



تنطلق مساء اليوم بصحراء منطقة الكهيف بإمارة الشارقة العامرة الدورة السابعة لمهرجان «الشارقة للمسرح الصحراوي» تحت رعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، وذلك بمشاركة إماراتية وعربية.



المهرجان تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة برئاسة الكاتب المسرحي أحمد بو رحيمة الذي يحرص دائما على أن تكون المهرجانات التي تنظمها إدارته على مستوى عال من الدقة حتى تنال إعجاب الجميع.



وفي هذا الصدد، عقد المنسق العام للمهرجان صالح الطنيجي مؤتمرا صحافيا بمشاركة رئيسة اللجنة الاعلامية مريم المعيني ورئيسة لجنة الإشراف سارة محكوم، حيث قال الطنيجي: يأتي المهرجان تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، إيمانا منه بالدور الفعال الذي يلعبه المسرح في التثقيف أولا وفي الترويح عن النفس ثانيا، بل ينهض المسرح بالشعوب ويوحدها، فهو لغة للمحبة والسلام.



وأضاف الطنيجي: يقام المهرجان في منطقة الكهيف بالشارقة، ضمن ظروف ومعطيات البيئة الصحراوية المناسبة لفكرة المسرح الصحراوي، وإلى جانب المشاركة الإماراتية، تشارك في المهرجان، كل من دول مصر وسورية والأردن وموريتانيا. من جانبها، قالت رئيس اللجنة الإعلامية مريم المعيني: تشتمل المسرحيات المقدمة على ما اعتمده المهرجان أساسا من الاهتمام بالحكايات والسير والأشعار، كإبداع لمجتمعات الصحراء العربية، والاشتغال عليها فنيا، وفقا لتداخل الأنماط الأدائية الحديثة والشعبية في موقع المهرجان، المحاط بالكثبان والوديان والخيام كتجهيزات مسبقة للعروض المشاركة.



وأضافت: يفتتح المهرجان بالعرض الإماراتي «الناموس» الذي تقدمه فرقة مسرح الشارقة الوطني، من تأليف سلطان النيادي، وإخراج محمد العامري، بمشاركة نخبة من أبرز فناني المسرح في الإمارات، في حين تعرض في الليلة الثانية المسرحية الموريتانية «ملحمة أولاد العالية» التي تجسدها فرقة «إيحاء» للفنون المسرحية، تأليف وإخراج سلي عبدالفتاح وإشراف وإعداد المخرج التونسي حافظ خليفة، وتعرض في ثالث ليالي المهرجان المسرحية الأردنية «منيفة» لفرقة المسرح الحر، من إخراج فراس المصري وتأليف أحمد طراونة، وفي الليلة الرابعة سيتم تقديم المسرحية السورية «الذيب» تأليف وإخراج سامر محمد إسماعيل، ومن تقديم فرقة «تجمع أشجار» للمسرح الحر.



وأشارت المعيني إلى أن المهرجان يختتم 12 الجاري بالعرض المسرحي المصري «الخروج إلى النهار.. ترنيمة الصحراء»، الذي تقدمه فرقة «المسرح الصوتي» من إعداد وإخراج انتصار عبدالفتاح، لافتة إلى انه إلى جانب العروض المسرحية، تنظم مسامرات نقدية تطبيقية حول الأعمال المشاركة تقرأ جوانبها الفنية وموضوعاتها وأساليبهـــا الإخراجيــــة والأدائية.



من جهتها، قالت رئيس لجنة الإشراف سارة محكوم: سيقام في إطار المهرجان معارض ومسابقات تحتفي بالبيئة البدوية وتراثها، وتقام ندوة فكرية لقراءة واقع المسرح الصحراوي وإبداعاته وطموحاته وفضائه وتأثيره في جمهوره وتحدياته، بمشاركة ضيوف المهرجان وعدد من المختصين، من خلال مسامرة بعنوان «تحديات الأداء التمثيلي في المسرح الصحراوي»، والدعوة عامة للجمهور لحضور عروض وأنشطة المهرجان.