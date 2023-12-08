«صمت»، هذا العرض المسرحي الذي أخرجه سليمان البسام، لم يكتف بأن يكون مجرد عرض آخر في مهرجان «أيام قرطاج المسرحية»، بل تجاوز ذلك ليصبح حديث المهرجان بأكمله، حيث استطاع البسام أن يحول الصمت إلى لغة قائمة بذاتها، متخطيا الحدود اللغوية ليصل إلى جمهور أوسع، مستخدما أساليب مبتكرة في الإضاءة، الأداء، والموسيقى، لينقل جمهوره في رحلة عبر الأحاسيس الإنسانية الخام.



العرض لم يعتمد على الحوارات اللغوية، بل على الأداء الحركي والتعبير الجسدي الذي ترك أثرا قويا في نفوس المشاهدين، مما سمح للمعاني والأفكار أن تتدفق بحرية بين الممثلين والجمهور، وتمكن «صمت» من إيصال رسائله، متناولا موضوعات الهوية، الوجود، والصراع الإنساني، بطريقة فنية رفيعة المستوى. التجاوب الكبير الذي لقيه العرض يعكس النجاح الكبير للفريق الفني والإخراجي وراء «صمت»، فقد قدموا للجمهور تجربة فريدة وعميقة، تظهر بجلاء قدرة الفن المسرحي على تجاوز الحواجز وخلق تجربة عالمية تتحدث إلى الروح قبل العقل، وهذا النجاح يعد شهادة للإمكانات الكبيرة للمسرح العربي، ويؤكد على مكانته كفن يمكنه المساهمة في الحوار الثقافي والإنساني على مستوى عالمي.