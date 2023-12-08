القاهرة - محمد صلاح



اتفق الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي على عدم الجمع نهائيا بين الفنان محمد سلام والفنان بيومي فؤاد في أي مشهد خلال أحداث الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوي» بسبب حالة الجفاء والخلاف بينهما بسبب عرض مسرحية في «موسم الرياض»، حيث رفض مكي استبعاد احدهما، ولكنه اشترط عليهما عدم إثارة مشكلة واحدة في كواليس التصوير أو على «السوشيال ميديا» حتى لا تتأثر نسب مشاهدة العمل.



وبذل المخرج جهدا كبيرا مع إدارة الانتاج لوضع برنامج أيام وتوقيت التصوير بحيث لا يتواجد في الموقع الاثنان معا إلا للضرورة القصوى، وقد تم تصوير نصف مشاهد الديكور الأساسي، ومن المقرر أن يتنقل فريق العمل بين أماكن التصوير المختلفة خلال الأيام المقبلة.



وحرص مكي والجندي على إضفاء السرية التامة على تفاصيل الموسم الجديد، مع العلم أن المسلسل سيكون مفاجأة قوية للجمهور وقت عرضه، وسيظهر العديد من النجوم ضيوف شرف.