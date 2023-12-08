بشرى شعبان



أصدر قطاع العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة إحصائية بإنجازات القطاع خلال العام الحالي. وبينت الإحصائية انه تم استكمال معاملات في إدارة الارشاد والتوظيف وعددها 8233 معاملة مكافأة الخريجين، إنجار 21656 معاملة مكافأة خريجين، 6243 استفسارا عبر الموقع، 2072 معاملة تأمين ضد البطالة، 270 معاملة بدل بحث عن عمل، 640 عقدا تأسيسيا، الى جانب توفير 3572 فرصة عمل، 31965 استلام كلمة السر، 1989 تظلما بالإضافة لتدقيق في 20482 معاملة



وفي ادارة صرف المزايا المالية 46675 معاملة في مراكز الخدمة والاستقبال، 5515 معاملة إثبات مديونية، اعتماد 10127 إذن عمل، وبلغت معاملات إذن العمل المرفوضة 33480 معاملة، وعدد معاملات الأرقام السرية للشركات 4048 معاملة، وعدد معاملات حفظ المستندات 12310 معاملة، وبلغ عدد التي تم صرف دعم العمالة لهم خلال شهر أكتوبر على الباب الخامس والثالث 62203 مواطنين.



أما ما أنجز في التفتيش على العمالة الوطنية من شهر يوليو الى شهر سبتمبر العام الحالي، فقد تم استرجاع راتب 25 حالة، حالات تفتيش دورية 327 حالة، حالات تفتيش شعار 519 حالة، و44 على العربات المتنقلة وإجمالي عدد المعاملات 915 معاملة.