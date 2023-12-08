بشرى شعبان



احتفالا باليوم العالمي للمعاقين، نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة معرض «أنا موهوب 4» في مجمع الأفنيوز لتمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل دورهم في المجتمع بمشاركة مجموعة مبدعين من منتسبي الهيئة تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود وبحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري.



وتضمن المعرض أعمالا فنية مختلفة من رسومات وخياطة ومشغولات يدوية وفن الخزف إلى جانب تقديم عزف موسيقي لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور، حيث عرضت 20 بوث مواهب وانجازات وابداعات أشخاص من ذوي الإعاقة في المجالات الفنية والثقافية.



وأوضح مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الحميدي المطيري أن افتتاح معرض «أنا موهوب» يأتي تزامنا مع احتفالات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام والذي تحتفل به الكويت مع دول العالم.



وأثنى المطيري، في تصريح خلال افتتاح المعرض، على جهود الهيئة وكل من ساهم في إقامة هذا المعرض لإبراز مواهبهم وطاقتهم وتسليط الضوء على انجازاتهم وقدراتهم وتمكينهم ودمجهم اجتماعيا وثقافيا وفنيا.



بدورها، اشارت مديرة التأهيل المهني للمعاقين العنود الوزان إلى ان تنظيم الهيئة لمعرض «أنا موهوب» للسنة الرابعة على التوالي شهد تكريم المشاركين خلال الفترة المسائية.



ولفتت الى ان الهدف من المعرض الذي يشارك فيه ابناء ادارة التأهيل المهني وادارة رعاية المعاقين هو ابراز مواهب الابناء وتعريف رواد مجمع الأفنيوز والحضور على مواهبهم المتنوعة.



وبينت الوزان أن الجهات المشاركة هي دمج ما بين ادارات الهيئة وجمعية رعاية المعاقين ومؤسسة الخرافي، ونحرص سنويا على الدمج بين الجهات المعنية بشؤون ذوي الاعاقة.



بدورها، أشادت مديرة ادارة العلاقات العامة ضحى الخميس بجهود المشاركين، مؤكدة حرص الهيئة في الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين عبر تنظيم العديد من الانشطة ومنها تنظيم معرض «انا موهوب».