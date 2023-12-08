أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد العنزي ضرورة تطوير مهارات العاملين بمجال العلاقات العامة والإعلام في مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمواكبة التطورات وتحسين جودة التواصل مع الجمهور.



تصريحات العنزي جاءت على هامش مشاركة فريق إدارة العلاقات العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية في المعرض الذي نظمه قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الكويت في دورته الثانية وعلى مدى ثلاثة أيام بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة تحت عنوان «دورنا الاعلامي 2». وأشار العنزي إلى أهمية دور الإعلام والعلاقات العامة في المجتمع والتواصل مع الرأي العام ما يستوجب تعزيز مهارات العاملين في هذا القطاع الحيوي.



وأضاف العنزي أن معرض «دورنا الإعلامي 2» من الفعاليات المهمة التي تدعم الجهود الطلابية والموظفين في اثراء تجربة العمل الإعلامي وتبادل الخبرات، متقدما بالشكر الى جامعة الكويت وقسم الإعلام في كلية الآداب وجميع القائمين على تنظيم المعرض الذي يعبر عن أهمية وتأثير الإعلام في المجتمع.