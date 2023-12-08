أكد أكاديميان كويتيان أن معرض «دورنا الاعلامي 2» الذي نظمته كلية الآداب بجامعة الكويت يعتبر من أنجح المعارض التي أقامتها الكلية، إذ ساهم المعرض بتهيئة الطلبة لسوق العمل من خلال مشاركتهم في تنظيمه.



وأوضحا، في تصريحين منفصلين لـ «كونا» أمس، أن المعرض بنسخته الثانية على التوالي لاقى نجاحا كبيرا مقارنة بالنسخة الماضية وذلك من خلال حضور سفراء الدول المشاركة والمسؤولين وأعضاء هيئة التدريس.



وقال رئيس قسم الاعلام في كلية الآداب د.محمود الهاشمي إن المعرض الذي اختتم أمس شاركت فيه جهات حكومية وخاصة أنها حرصت على إبراز دورها في تخصص العلاقات العامة وتوفير البيئة المناسبة للطالب بعد الحياة الجامعية.



وأشاد الهاشمي بما قدمه الاستاذ المشرف على المعرض د.حسين ابراهيم وجهود طلبة وطالبات قسم الاعلام القائمين على هذا المعرض.



وذكر أن عملية التواصل مع الجهات الراغبة في المشاركة مثلت تحديا لمهارات الطلبة المنظمين للمعرض ما يسهم في تمكينهم المهني مستقبلا.



من جهته، قال المشرف على المعرض د.حسين ابراهيم إن عدد الجهات المشاركة في المعرض زاد عددها مع اختتام فعالياته إلى 260 جهة حكومية، خاصة بعد أن كانت 240 جهة عند افتتاحه.



وبين ابراهيم أن ارتفاع عدد الجهات المشاركة جاء بسبب التفاعل الايجابي الذي لاقاه المعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبين كليات جامعة الكويت، مشيرا الى ان «المعرض استقطب اكثر من 25 ألف طالب وطالبة منذ الافتتاح».



وأضاف أن المعرض بنسخته الثانية على التوالي لاقى نجاحا كبيرا مقارنة بالنسخة الماضية وذلك من خلال حضور سفراء دول مشاركة ومسؤولين وأعضاء هيئة تدريس إلى جانب إبداء جهات اعلامية من خارج الكويت رغبتها بالمشاركة في المعرض المقبل.



وأكد حرص الجهات المشاركة على تقديم رسائل توعوية تحديدا لفئة الشباب التي اعتبرها من اكثر الفئات حضورا، لافتا الى مشاركة وزارة الصحة التي قدمت نصائح تتكلف بأمور صحية، إضافة إلى دور وزارة الداخلية التي حرصت على توضيح مدى خطورة انتشار المخدرات بين الشباب وكيفية الحد منها.