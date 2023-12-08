رفض مدرب أستون فيلا الإنجليزي، الإسباني أوناي إيمري، وضع فريقه في خانة المرشحين لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد بدايته الرائعة هذا الموسم وفوزه على مان سيتي حامل اللقب 1-0 وإزاحته عن المركز الثالث.



وسجل الجامايكي الدولي ليون بايلي هدف المباراة الوحيد ليلحق الخسارة بسيتي ويجعل أنصار فريقه يحلمون بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1981، والفوز هو الرابع عشر تواليا لأستون فيلا على ملعبه ليعادل بالتالي رقما قياسيا له.



ويعتقد مدرب سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أن فيلا يمكن «بالتأكيد» أن يكون من بين الفرق التي تتنافس على اللقب في نهاية الموسم.



ويتخلف رجال إيمري بفارق أربع نقاط فقط عن أرسنال المتصدر، الذي يزور «فيلا بارك» غدا السبت في مواجهة مهمة.



لكن قبل المواجهة مع النادي الذي أقاله عام 2019 قلل إيمري من آمال فيلا في الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 42 عاما بقوله «نحن لسنا مرشحين للمنافسة على اللقب. ثمة سبعة مرشحة للمنافسة على اللقب أكثر منا».



وأضاف «الآن نحن في المباراة 15. سنلعب المباراة 16 يوم السبت ضد أرسنال وسنركز عليها. نحن سعداء بالمركز الثالث لكن الحفاظ عليه سيكون صعبا للغاية».



وعلى الرغم من أن إيمري كان حريصا على الحد من تطلعات أنصار النادي، إلا أن مسيرة الفريق الرائعة جعلته منافسا حقيقيا على أحد المراكز الأربعة المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.



وقال «طالما نحن في المقدمة سنحاول الحفاظ على هذا الأمر. إذا واصلنا التقدم خلال الموسم ولعبنا المباريات والفوز كما نفعل، فربما يمكننا أن نكون منافسين، لكن أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت».



ومنح الانتصار على مان سيتي إيمري فوزه الأول على غوارديولا في المحاولة الرابعة عشرة، بعد مرور 15 عاما على أول مواجهة بينهما.



وعلق ايمري على ذلك بقوله «أحب دائما الاستعداد للمباريات ضد أفضل الفرق وأفضل اللاعبين وأفضل المدربين.. عندما تلعب على مستوى عال، يكون المنافسون على مستوى عال. لكن التغلب عليه بالنسبة لي ليس شيئا خاصا. إنه حقا إجراء أقوم بها كمدرب».