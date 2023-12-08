قال مدرب تشلسي ماوريسيو بوكيتينو إنه لا يشعر بخيبة أمل بسبب أداء فريقه رغم الهزيمة 1-2 على أرض مان يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأن لاعبيه «قدموا كل شيء» خلال المواجهة.



وقال بوكيتينو إن فريقه لعب جيدا بما يكفي لتحقيق التعادل لكنه لم يتمكن من مجاراة طاقة وهجمات أصحاب الأرض.



وقال المدرب الأرجنتيني للصحافيين، مشيرا إلى فوز فريقه الأحد الماضي على برايتون «قبل أيام قليلة كنا نتحدث عن أداء رائع وعن مستوانا الجيد الأربعاء ولأننا لم نحصل على ما أردناه هنا لا يمكننا تغيير ما نقوله الآن».



وأضاف بوكيتينو «لا أشعر بخيبة أمل لأن اللاعبين قدموا كل شيء لكننا ربما لم نكن على مستوى طاقة (المنافس) الذي كان هجوميا أكثر منا قليلا. لكننا كنا على مستوى المنافسة لأننا خلقنا فرصا ربما كانت كافية لتحقيق التعادل في المباراة. لكن عندما تكون النتيجة 2-1 فإنك لا تحصل على شيء».



وأردف: «أعتقد أنه يتعين علينا التحلي بالهدوء والاستمرار في العمل والسعي الى مساعدة اللاعبين على الاستعداد للقاء يوم الأحد».