القاهرة - ناهد إمام



أعلن البنك المركزي المصري، امس، أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.173 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2023، مقارنة بنحو 35.102 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2023، بارتفاع قدره 71 مليون دولار.



وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية. وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني،.