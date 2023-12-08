قضت الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ببطلان انتخابات الاتحاد الكويتي للتنس التي جرت في أبريل الماضي.



جاء ذلك وفقا لقرار التحكيم النهائي الذي أصدرته الهيئة أمس في المنازعة الرياضية التي تقدم بها رئيس الاتحاد السابق الشيخ أحمد الجابر ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحالي بشأن المخالفات التي شابت العملية الانتخابية. وحكمت غرفة التحكيم في الهيئة الوطنية بالإجماع بقبول المنازعة شكلا، وقضت موضوعا ببطلان الدعوة لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2023، وما يترتب عليه من آثار.



وأهم تلك الآثار بطلان انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2023 وما صدر بهذا الاجتماع من قرارات، ومنها القرار الصادر بانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد للدورة 2023-2027 مع ما يترتب على ذلك من آثار.



وكانت الجمعية العمومية لاتحاد التنس زكت مجلس إدارة جديدا للدورة الممتدة حتى 2027، ليتولى من خلالها اللاعب الدولي السابق علي حيات منصب الرئيس، وعبدالرضا الغريب نائبا له، وفالح العتيبي أمينا للسر، وفؤاد المشاري أمينا للصندوق، وعبدالصمد العريان مساعد أمين السر، وصالح الصرعاوي ومحمد العازمي عضوين.