عزز بالميراس رصيده القياسي وأحرز لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم للمرة الـ 12، فيما هبط سانتوس ـ النادي العريق والسباق للجوهرة الراحلة بيليه ـ إلى الدرجة الثانية.



وبعد أن ضمن نظريا إحراز اللقب في الجولة الماضية، لابتعاده بثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، اكتفى بالميراس بنقطة التعادل على أرض كروزيرو 1-1، للاحتفاظ بلقبه.



سجل هدف «فيرداو» اليافع إندريك (17 عاما) الذي سيحمل ألوان ريال مدريد العريق بدءا من يونيو. وأنهى النادي، الذي أسسته الجالية الإيطالية في ساو باولو، الدوري برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن غريميو وهدافه المخضرم لويس سواريس (37 عاما) الذي سجل ثنائية في مباراته الأخيرة في البرازيل على ملعب «ماراكانا» الشهير في ريو دي جانيرو خلال الفوز على فلومينينسي 3-2، وبذلك حل هداف ليفربول وبرشلونة السابق في المركز الثاني على لائحة الهدافين بـ 17 هدفا بفارق 3 أهداف عن باولينيو مهاجم أتلتيكو مينيرو ثالث الترتيب.

وفيما كان بالميراس ضامنا للقب، خيمت الإثارة على مباريات القاع بين باهيا وفاسكو دي غاما وسانتوس، والتي أقيمت مبارياتها في الوقت عينه، وتناوبت الأندية الثلاثة على الحلول في المركز الـ 17 المؤدي إلى الهبوط، لكن سانتوس، حامل اللقب 8 مرات، الذي خسر على ارضه أمام فورتاليزا 1-2، كان صاحب البطاقة «المشؤومة» في نهاية المطاف، وذلك بعد أقل من سنة على رحيل أسطورته السابقة بيليه الذي أحرز مع «السامبا» لقب كأس العالم 3 مرات منتصف القرن الماضي.



والغريب أن بوتافوغو تصدر الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه بعد انتهاء دور الذهاب، لكنه تراجع بشكل درامي وأنهى الدوري خامسا بفارق 6 نقاط عن البطل، ما يعني خوضه دورا تمهيديا للتأهل إلى كأس «ليبرتادوريس» الموازية لدوري أبطال أوروبا.