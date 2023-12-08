حصر الاتحاد الافريقي لكرة القدم أمس المنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2023 بين الثلاثي المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين. وتوج حكيمي بلقب بطل الدوري الفرنسي مع باريس سان جرمان، وتألق مع «أسود الأطلس» في مونديال قطر ببلوغه نصف النهائي وإنهائه في مركز رابع تاريخي، فيما ظفر أوسيمين بلقبي الهداف وبطل الدوري الإيطالي مع نابولي، بينما حل صلاح رابعا في لائحة الدوري الانجليزي مع ليفربول.



واختير الحارس ياسين بونو للمنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى مع محمد الشناوي والكاميروني أندري أونانا. وضمت اللائحة النهائية لجائزة أفضل مدرب المغربي وليد الركراكي، صانع إنجاز «أسود الاطلس» في مونديال قطر، والجزائري عبدالحق بنشيخة والسنغالي أليو سيسيه المدير الفني لـ «أسود التيرانغا» أبطال القارة السمراء قبل عامين.



ومحليا، انحصرت قائمة المنافسة على جائزة افضل لاعب بين الكونغولي فيستون ماييلي (بيراميدز)، والجنوب أفريقي بيرسي تاو (الأهلي) وبيتر شالوليلي (صنداونز الجنوب أفريقي)، أما جائزة أفضل ناد فيتنافس عليها الأهلي المصري، بطل دوري الأبطال، وصنداونز الجنوب افريقي، بطل المسابقة الحديثة دوري أفريقيا، والوداد البيضاوي المغربي وصيفهما. وسيحدد الفائز النهائي في كل فئة بعد تصويت لجنة مكونة من لجنة «كاف» الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية المشاركة في مراحل المجموعات من مسابقات الأندية، ويقام حفل الجوائز في 11 ديسمبر في مراكش.