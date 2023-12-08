يسعى أرسنال إلى مواصلة صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء غد السبت، عندما يلتقي أستون فيلا في افتتاح المرحلة الـ 16 من المسابقة.



ويتصدر «المدفعجية» الترتيب برصيد 36 نقطة، ويحاول تجاوز أستون فيلا الثالث برصيد 32 نقطة، المنتشي من فوزه الأخير على مان سيتي بهدف نظيف. ويتمنى ليفربول، الوصيف برصيد 34 نقطة، تعثر أرسنال وفوزه على كريستال بالاس الرابع عشر برصيد 16 نقطة غدا السبت، لخطف الصدارة من «المدفعجية». وتشهد منافسات المرحلة أيضا مواجهة مان يونايتد السادس برصيد 26 نقطة مع بورنموث الخامس عشر برصيد 16 نقطة. ويلتقي برايتون مع بيرنلي، وشيفيلد يونايتد مع برينتفورد، وولفرهامبتون مع نوتنغهام فوريست.



وكان ليفربول قد عزز موقعه في المركز الثاني بفوزه على مضيفه شيفيلد يونايتد، متذيل الترتيب، 2-0 في ختام منافسات المرحلة الخامسة عشرة، التي شهدت خسارة مان سيتي حامل اللقب أمام مضيفه أستون فيلا 0-1، وفوز مان يونايتد الصعب على ضيفه تشلسي 2-1.



في المباراة الأولى، سجل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك (37) والمجري دومينيك سوبوسلاي (90+4) هدفي ليفربول.



وخاض شيفيلد استحقاقه بعد يوم من تخليه عن مدربه بول هيكينغبوتم (46 عاما) واستعانته مجددا بكريس وايلدر.



وواصل مان سيتي عروضه السيئة، حيث فشل للمباراة الرابعة تواليا في تحقيق الفوز بخسارته أمام أستون ففيلا 0-1، بعد ثلاثة تعادلات أمام تشلسي 4-4 وليفربول 1-1 وتوتنهام 3-3. وسجل هدف الانتصار لأستون فيلا لاعبه الجامايكي ليون بايلي (74).



غوارديولا وإيجاد الحلول



وعقب الهزيمة، أقر مدرب مان سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بأنه يتعين عليه إيجاد الحل للأزمة التي يمر فيها فريقه. واعترف غوارديولا بأنه بحاجة إلى إيجاد الحلول للخروج من الأزمة، بقوله: «نتخلف عن أرسنال بفارق ست نقاط. كنا نتمنى أن نكون في الصدارة، لكننا تعادلنا ثلاث مرات، ثم خسرنا أمام أستون فيلا». وتابع: «في السنوات الأخيرة نجحنا في إيجاد طريقة للفوز، لكننا عانينا قليلا، ويتعين علينا إيجاد الحل. مسؤوليتي أن أجد هذا الحل، تغيير الدينامية من أجل تحقيق الفوز. يجب الاعتراف عندما يكون المنافس أفضل منك».



فوز «اليونايتد»



استعاد مان يونايتد نغمة الانتصارات بعد سقوطه في الجولة الماضية على يد نيوكاسل 0-1، وتخطى ضيفه تشلسي 2-1. وتألق في صفوف «الشياطين الحمر» الأسكتلندي سكوت مكتوميناي مسجل الهدفين (19 و69) بعدما أهدر البرتغالي برونو فرنانديش ركلة جزاء في بداية المباراة (9)، فيما سجل هدف «البلوز» كول بالمر (45).



وتجمد رصيد تشلسي عند 19 نقطة في المركز العاشر.



وفاز بورنموث على مضيفه كريستال بالاس 2-0، وبرايتون على برنتفورد 2-1. واكتسح فولام نظيره نوتنغهام فورست 5-0، تناوب على تسجيلها النيجيري أليكس إيووبي (30 و74) والمكسيكي راوول خيمينيس (34 و54) والاسكتلندي توم كيرني (86).