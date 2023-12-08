يخوض ريال مدريد اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا على ريال بيتيس «العنيد» في الاندلس غدا السبت ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وفاز الفريق الملكي في آخر ثلاث مباريات، وتتقدم تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في صدارة الترتيب حاليا برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف على جيرونا.



وأنجز فريق العاصمة صفقة ناجعة هذا الموسم مع استقدام لاعب الوسط الإنجليزي اليافع جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الألماني، فتصدر ترتيب الهدافين بتسجيله 11 هدفا.



وتفوق ريال مدريد، الذي يفتقد ظهيره الدولي المخضرم داني كارفاخال لإصابة في ربلة ساقه، على غرناطة 2-0 الأسبوع الماضي بهدفي ابراهيم دياس والبرازيلي رودريغو محققا فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات.



ويلعب غدا كذلك ديبورتيفو ألافيس مع لاس بالماس، وفياريال مع ريال سوسييداد، وريال مايوركا مع إشبيلية، فيما تفتتح المرحلة اليوم بلقاء يجمع خيتافي وضيفه فالنسيا.