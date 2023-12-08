لم يستبعد المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، الاسباني تشابي ألونسو، إمكانية حصول أحد أندية الدرجة الثانية على لقب كأس ألمانيا، خاصة أنه يتبقى ثلاثة فرق فقط من دوري الدرجة الأولى في الدور ربع النهائي. وتغلب ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني (البوندسليغا)، على بادربورن، الناشط بدوري الدرجة الثانية، 3-1 في دور الـ 16 بكأس ألمانيا، ليظل بجانب بوروسيا مونشنغلادباخ وشتوتغارت المتبقيين فقط من دوري الأضواء في البطولة. وعند سؤاله عما إذا كان فريقه المرشح الأبرز لنيل لقب كأس ألمانيا بعد خروج لايبزيغ، حامل اللقب، وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، الأكثر تتويجا باللقب، قال ألونسو للصحافيين «هناك أيضا سانت باولي، وفورتونا دوسلدورف، وهيرتا برلين».



وقال «دائما منافسات الكأس تشهد العديد من المفاجآت. أرى الجودة (في دوري الدرجة الثانية)، يلعبون كرة قدم جيدة. والكأس بطولة مختلفة». التهديد الأكبر الذي قد يطيح بآمال ليفركوزن في التتويج بلقب الكأس هي بطولة أمم أفريقيا التي تقام في يناير المقبل.



ويمكن للفريق أن يفقد جهود فيكتور بونيفاس وأوديلون كوسونو وإدموند تابسوبا وناثان تيلا وأمين عدلي لمدة شهر.