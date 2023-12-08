قالت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» ووسائل إعلام إيطالية أخرى إن سلطات الادعاء الكروية في إيطاليا طالبت بإيقاف لاعب وسط يوفنتوس بول بوغبا لمدة 4 أعوام بسبب ادعاءات بمخالفته لوائح المنشطات. وأوقف بوغبا مؤقتا في سبتمبر الماضي بناء على نتيجة فحص أجرته المؤسسة الإيطالية الرسمية لمكافحة المنشطات كشف عن وجود معدلات عالية من هرمون «التستوستيرون» في عينته بعد مباراة فاز فيها يوفنتوس 3-0 على أودينيزي في افتتاح موسم الدوري المحلي في 20 أغسطس الماضي. وتأكدت نتيجة فحص العينة الأولى من خلال فحص مضاد لعينة ثانية في أكتوبر الماضي.