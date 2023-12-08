ذكر تقرير صحافي أمس أن جناح فريق مان يونايتد الإنجليزي لكرة القدم جادون سانشو من الممكن أن يعود الى بوروسيا دورتموند في يناير المقبل، كجزء من صفقة تبادلية مع دونيل مالين.



ولعب سانشو (23 عاما) مع دورتموند في الفترة من 2017 إلى 2021، وانضم خلالها الى المنتخب الإنجليزي.



وانتقل إلى مان يونايتد مقابل مبلغ مالي ضخم، ويمتد عقده حتى منتصف 2026، ولكنه يتدرب بعيدا عن الفريق الأول بعدما أغضب المدير الفني إيريك تن هاغ بسبب أدائه.



وذكرت صحيفة «بيلد» أن الجناح الهولندي مالين يرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.



ويقدم دورتموند نتائج متذبذبة هذا الموسم حتى الآن، حيث وصل الى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا ولكنه يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني (البوندسليغا) وخرج من بطولة كأس ألمانيا من دور الـ 16 أمام شتوتغارت أول من أمس. وخسر الفريق أربعة لاعبين أول من أمس بسبب الإصابة، وتحوم الشكوك حول مشاركتهم جميعا في مباراة لايبزيغ المقررة إقامتها غدا السبت.



وجرى استبدال المهاجم يوسوفا موكوكو في الشوط الأول من المباراة التي خسرها دورتموند بثنائية نظيفة بعد إصابته بشد في أوتار الركبة، بينما تعرض المدافع ماريوس فولف لالتواء في الكاحل، فيما أصيب لاعب خط الوسط مارسيل سابيتزر في ربلة الساق (السمانة).



وتعرض المدافع جوليان ريرسون لالتواء في الركبة ثم غادر اللاعب النرويجي الملعب على محفة.