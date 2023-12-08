يتطلع يوفنتوس لاعتلاء صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، عندما يستضيف نابولي اليوم الجمعة في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة. ويتواجد «اليوفي» في المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر، فيما يأتي حامل اللقب نابولي في المركز الخامس برصيد 24 نقطة. وتستكمل مباريات هذه الجولة غدا السبت، حيث يلتقي إنتر مع ضيفه أودينيزي. ويسعى إنتر لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب التي يحتلها برصيد 35 نقطة.



ويلعب ميلان مع مضيفه أتالانتا، ولاتسيو مع هيلاس فيرونا. وفي مسابقة كأس ايطاليا، لحق فيورنتينا بلاتسيو الى الدور ربع النهائي بفوزه على بارما من الدرجة الثانية 4-1 بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي 2-2).



ألمانيا



يأمل بايرن ميونيخ ان يحقق فوزه السابع تواليا في الدوري الألماني عندما يحل ضيفا على أينتراخت فرانكفورت غدا في المرحلة الرابعة عشرة.



وتفتتح المرحلة اليوم بمواجهة بين هوفنهايم وبوخوم، علما بأن الانظار ستكون شاخصة الى مواجهة مثيرة اخرى بين بوروسيا دورتموند الخامس ولايبزيغ الرابع غدا. ويلعب غدا كذلك هايدينهايم مع دارمشتات، ويونيون برلين مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وفيردر بريمن مع أوغسبورغ، وفولفسبورغ مع فرايبورغ. وفي مسابقة كأس ألمانيا، بلغ باير ليفركوزن الدور ربع النهائي بفوزه على ضيفه بادربورن من الدرجة الثانية 3-1، وتابع ساربروكن من الدرجة الثالثة اسقاط الكبار بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-0 بعدما كان أقصى بايرن ميونيخ في الدور السابق.



وغادر بوروسيا دورتموند من الباب الضيق بخسارته أمام مضيفه شتوتغارت 2-0. ولحق هرتا برلين بركب الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي بفوزه على ضيفه هامبورغ بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي في صراع الدرجة الثانية.



فرنسا



يسعى باريس سان جرمان إلى مواصلة سلسلة انتصاراته عندما يستضيف نانت غدا في المرحلة السادسة عشرة من بطولة فرنسا. ويطمح مرسيليا لمواصلة صحوته عندما يحل ضيفا على لوريان غدا، وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء مونبلييه مع لانس. وكان مرسيليا قد عمق من جراح ضيفه ليون متذيل ترتيب الدوري الفرنسي بفوزه عليه 3-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة.